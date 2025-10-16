Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 13: Herzweh
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Finn und Lars ermitteln im Fall einer jungen Bloggerin, die in ihren eigenen vier Wänden brutal umgebracht worden ist. Eine gespritzte Überdosis Ketamin wurde der Frau zum Verhängnis. Dringend tatverdächtig ist ein Pferdezüchter namens Pascal Raat. Der verheiratete Mann war ihr geheimer Liebhaber und hatte sich noch kurz vor ihrem Tod von ihr getrennt.
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)