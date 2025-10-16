Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Herzweh

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 13vom 16.10.2025
Joyn Plus
Herzweh

HerzwehJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 13: Herzweh

49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Finn und Lars ermitteln im Fall einer jungen Bloggerin, die in ihren eigenen vier Wänden brutal umgebracht worden ist. Eine gespritzte Überdosis Ketamin wurde der Frau zum Verhängnis. Dringend tatverdächtig ist ein Pferdezüchter namens Pascal Raat. Der verheiratete Mann war ihr geheimer Liebhaber und hatte sich noch kurz vor ihrem Tod von ihr getrennt.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen