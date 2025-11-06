Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 2: Selbstlos
47 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Lars und Finn untersuchen den Tod der 16-jährigen Jasmin, die auf einer Landstraße von einem Lastwagen überfahren worden ist. Einen Unfall können die Ermittler schon bald ausschließen: Indizien weisen darauf hin, dass die junge Frau vor jemandem geflüchtet ist ...
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)