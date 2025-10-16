Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 3: Vergiss Mein Nicht
48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Finn und Lars untersuchen den Mord an Alexander Hoffmann, der in seinem Zuhause erstochen wurde. Die Hintergründe des Verbrechens sind fragwürdig: Alexander führte ein zurückgezogenes Leben. Trotzdem gibt es Hinweise dafür, dass er den Täter gekannt haben muss. Außerdem hatte er sich in letzter Zeit bei den Anonymen Alkoholikern gemeldet und versucht, den durch seine Sucht verursachten Schaden wiedergutzumachen.
