SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 4vom 16.10.2025
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Finn und Lars ermitteln in einem Mordfall, der mit Medikamentenbetrug in Zusammenhang steht. Am Ufer der Trave bergen sie die Leiche der Apothekerin Elke Burau. Sie war eine wichtige Zeugin im laufenden Prozess gegen einen Pharmazeuten namens Paul Wagner. Dem Mann wird vorgeworfen, kostspielige Krebsmedikamente gestreckt und damit das Leben von schwerkranken Menschen aufs Spiel gesetzt zu haben ...

