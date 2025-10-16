Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 5: Heile Familie
48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Markus Henn fährt sein Pflegekind im Kinderwagen spazieren, als er plötzlich brutal überfallen wird. Kurze Zeit später liegt der Mann im Koma und von dem Kleinkind fehlt jede Spur. Finn und Lars übernehmen die Ermittlungen und lenken ihren Verdacht auf die leibliche Mutter, Mia Watzke. Die Frau hatte ihr Baby einst wegen ihrer Heroinsucht zur Adoption freigegeben ...
