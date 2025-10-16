Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 5vom 16.10.2025
Folge 5: Heile Familie

48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Markus Henn fährt sein Pflegekind im Kinderwagen spazieren, als er plötzlich brutal überfallen wird. Kurze Zeit später liegt der Mann im Koma und von dem Kleinkind fehlt jede Spur. Finn und Lars übernehmen die Ermittlungen und lenken ihren Verdacht auf die leibliche Mutter, Mia Watzke. Die Frau hatte ihr Baby einst wegen ihrer Heroinsucht zur Adoption freigegeben ...

SAT.1 emotions
