Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 7: Gefangen
47 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Lars und Finn fahnden nach der vermissten Anwältin Celine Berger. Schnell gerät Hendrik, der Ehemann der gesuchten Frau, ins Visier der Ermittlungen. Er könnte von dem Liebhaber wissen, mit dem ihn seine Gattin in jüngster Zeit betrogen hat ...
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)