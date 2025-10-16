Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unter der Haut

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 9vom 16.10.2025
Unter der Haut

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 9: Unter der Haut

48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Ein Pärchen entdeckt bei einem nächtlichen Badeausflug die Leiche einer jungen Frau am Seeufer. Das 17-jährige Opfer kam ersten Ermittlungen zufolge gewaltsam zu Tode. Die Zeugen berichten den Polizisten, dass sie den möglichen Täter noch gesehen haben, bevor er fliehen konnte. Sie verdächtigen Peer, den Ex des Mädchens.

