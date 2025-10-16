Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 9: Unter der Haut
48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Ein Pärchen entdeckt bei einem nächtlichen Badeausflug die Leiche einer jungen Frau am Seeufer. Das 17-jährige Opfer kam ersten Ermittlungen zufolge gewaltsam zu Tode. Die Zeugen berichten den Polizisten, dass sie den möglichen Täter noch gesehen haben, bevor er fliehen konnte. Sie verdächtigen Peer, den Ex des Mädchens.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)