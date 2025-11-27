Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Schuld und Sühne

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 10vom 27.11.2025
Joyn Plus
Schuld und Sühne

Schuld und SühneJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 10: Schuld und Sühne

49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Bella Lehmann wird von ihrer Schwester und deren Ehemann bewusstlos in ihrer Wohnung aufgefunden. Jemand hat versucht, die Frau mit einem Kissen zu ersticken. Lars und Finn nehmen das Privatleben der attraktiven Versicherungsangestellten unter die Lupe und finden heraus, dass sie auf diversen Onlinedating-Portalen aktiv war. Haben die Kommissare es nun mit einem Racheakt zu tun? Oder hatte es jemand aus ganz anderen Gründen auf Bella abgesehen?

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen