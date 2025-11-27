Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 10: Schuld und Sühne
49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Bella Lehmann wird von ihrer Schwester und deren Ehemann bewusstlos in ihrer Wohnung aufgefunden. Jemand hat versucht, die Frau mit einem Kissen zu ersticken. Lars und Finn nehmen das Privatleben der attraktiven Versicherungsangestellten unter die Lupe und finden heraus, dass sie auf diversen Onlinedating-Portalen aktiv war. Haben die Kommissare es nun mit einem Racheakt zu tun? Oder hatte es jemand aus ganz anderen Gründen auf Bella abgesehen?
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)