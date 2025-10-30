Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Freier Fall

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 11vom 30.10.2025
Joyn Plus
Freier Fall

Freier FallJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 11: Freier Fall

48 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Lars und Finn untersuchen einen brutalen Angriff auf den Unternehmer Martin Bremer. Jemand hat den Inhaber einer Bäckereikette aus dem Fenster seiner Privatwohnung geschubst und schwer verletzt. Tatverdächtig ist Martins Schwägerin Claudia. Die Kommissare finden heraus, dass sich die Frau einen vierstelligen Betrag von dem Geschäftsmann leihen wollte. Ihr Partner leidet an Krebs und hat keine Krankenversicherung. Geriet die Frau in Rage, weil ihr Martin den Kredit verwehrte?

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen