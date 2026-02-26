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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Mitten ins Herz

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 12vom 26.02.2026
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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 12: Mitten ins Herz

48 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Am Ufer eines Badesees liegt die Leiche des Reeders Arndt Vetter. Am Tatort gibt es Hinweise dafür, dass das Verbrechen an einem anderen Ort begangen worden sein muss. Arndt wurde erstochen und schließlich mit dem eigenen PKW wegtransportiert. Schnell gerät Frauke, die Ehefrau des Opfers, unter Verdacht. Sie besitzt den Zweitschlüssel für das besagte Auto ...

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