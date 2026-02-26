Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 12: Mitten ins Herz
48 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Am Ufer eines Badesees liegt die Leiche des Reeders Arndt Vetter. Am Tatort gibt es Hinweise dafür, dass das Verbrechen an einem anderen Ort begangen worden sein muss. Arndt wurde erstochen und schließlich mit dem eigenen PKW wegtransportiert. Schnell gerät Frauke, die Ehefrau des Opfers, unter Verdacht. Sie besitzt den Zweitschlüssel für das besagte Auto ...
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7: OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing) & © Season 6-7: OneGate Media GmbH