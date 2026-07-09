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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Der Lauf der Welt

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 13vom 09.07.2026
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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 13: Der Lauf der Welt

47 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Die Kommissare werden zu einem Waldstück gerufen, wo Mirko Weber mit seinem Sportwagen bei einem verbotenen Autorennen tödlich verunglückt ist. Schnell wird klar, dass der junge Mann einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Ein durchtrennter Bremsschlauch im Fahrzeug kostete Mirko sein Leben. Verdächtig ist ein Mann namens Chris Lemmberg, der einst bei einem illegalen Rennen gegen Mirko angetreten und dadurch im Rollstuhl gelandet ist. Hat er sich nun an Mirko gerächt?

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