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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Absturz

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 14vom 09.07.2026
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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 14: Absturz

47 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Finn und Lars ermitteln im Mordfall des Lastwagenfahrers Stefan Buschke. Jemand hat den Mann auf einem Rastplatz unweit seines Fahrzeugs erstochen. Ein Loch in der Plane des Lastzuges liefert einen ersten wertvollen Hinweis. Buschke könnte skrupellosen Frachträubern zum Opfer gefallen sein ...

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