Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Ausgesetzt

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 16vom 04.12.2025
Joyn Plus
Ausgesetzt

AusgesetztJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 16: Ausgesetzt

49 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Sebastian Witter wird am Rand einer Landstraße tot aufgefunden. Der Mann ist beinahe nackt und die Kommissare vermuten, dass er in der Nacht im Trunkenheitszustand erfroren ist. Doch der Fall gibt Rätsel auf: Sebastians schwangere Partnerin sagt aus, dass ihr Freund seine bevorstehende Vaterschaft in der Disco "Schrottfabrik" feiern wollte. Doch der Club ist viel zu weit entfernt, so weit kann der betrunkene Mann kaum gelaufen sein ...

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen