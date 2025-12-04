Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 16: Ausgesetzt
49 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Sebastian Witter wird am Rand einer Landstraße tot aufgefunden. Der Mann ist beinahe nackt und die Kommissare vermuten, dass er in der Nacht im Trunkenheitszustand erfroren ist. Doch der Fall gibt Rätsel auf: Sebastians schwangere Partnerin sagt aus, dass ihr Freund seine bevorstehende Vaterschaft in der Disco "Schrottfabrik" feiern wollte. Doch der Club ist viel zu weit entfernt, so weit kann der betrunkene Mann kaum gelaufen sein ...
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)