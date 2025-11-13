Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Das Geständnis

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 6vom 13.11.2025
Joyn Plus
Das Geständnis

Das GeständnisJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 6: Das Geständnis

48 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Das Ermittlerteam untersucht den Mord an einer jungen Joggerin, die erschlagen in der Palinger Heide aufgefunden worden ist. Der Fall ist mehr als mysteriös: Es ergibt sich, dass die Tote im Fahrzeug ihres Gatten vom eigentlichen Tatort an den Fundort gebracht worden ist. Ihr Mann jedoch kann kaum der Mörder sein, denn er liegt bereits seit einiger Zeit im Koma ...

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen