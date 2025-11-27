Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 9: Opfer
49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
In einem Forst wird die Leiche des 22-jährigen Pascal Münchhoff gefunden. Finn und Lars nehmen die Ermittlungen auf und finden heraus, dass Pascal von den Nachbarn seines Wohnblocks wegen seiner Aggressivität gefürchtet wurde. Zu seinen Opfern gehörten die Schüler Lukas Berger und Pia Stern. Er wurde von Pascal über mehrere Jahre brutal verprügelt, sie sexuell belästigt. Die Kommissare müssen nun herausfinden, ob sich eines der Opfer an seinem Peiniger gerächt hat ...
