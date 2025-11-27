Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Opfer

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 9vom 27.11.2025
Joyn Plus
Opfer

OpferJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 9: Opfer

49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

In einem Forst wird die Leiche des 22-jährigen Pascal Münchhoff gefunden. Finn und Lars nehmen die Ermittlungen auf und finden heraus, dass Pascal von den Nachbarn seines Wohnblocks wegen seiner Aggressivität gefürchtet wurde. Zu seinen Opfern gehörten die Schüler Lukas Berger und Pia Stern. Er wurde von Pascal über mehrere Jahre brutal verprügelt, sie sexuell belästigt. Die Kommissare müssen nun herausfinden, ob sich eines der Opfer an seinem Peiniger gerächt hat ...

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen