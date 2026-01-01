Heiter bis tödlich: Nordisch herb
1 StaffelAb 12
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Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Nordischer Ableger der ARD-Reihe "Heiter bis tödlich": Ob ein Schimmelreiter tot im Husumer Hafenbecken liegt, ein Fallschirmspringer vom Himmel in die Biotonne des Petersonschen Bestattungsunternehmens fällt oder der Optiker am Seil der Kirchenglocke baumelt – Jon (Frank Vockroth) und Nora (Loretta Stern) ermitteln unermüdlich als Duo für die Polizei in Nordfriesland!
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Studio Hamburg Enterprises, Norddeutscher Rundfunk (NDR)
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