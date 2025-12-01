Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Down Under

Ein betonharter Einsatz

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 11.12.2025
Ein betonharter Einsatz

Ein betonharter EinsatzJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Down Under

Folge 7: Ein betonharter Einsatz

44 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Die Doku-Serie "Highway Heroes Down Under? begleitet Abschleppdienste in Australien und Neuseeland. Für die waghalsigen Bergungsmanöver benötigen die Mitarbeiter riesige Trucks, außergewöhnliche Fähigkeiten und besonders viel Mut. Die Abschlepper trotzen jeglichen Witterungsbedingungen und müssen auch im schwierigsten Terrain zurechtkommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Down Under
ProSieben MAXX
Highway Heroes Down Under

Highway Heroes Down Under

Alle 2 Staffeln und Folgen