Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 1: Die Dämonentäuschung - Kapitel 1
23 Min.Ab 12
Keiichi geht mit Rena und Mion zur Schule. Dort wartet bereits ein böser Streich ihrer Klassenkameradin Satoko auf die drei Freunde. Am Nachmittag treffen sich Keiichi, Mion und Rena zu einem Picknick - und auch hier lässt Satoko nicht lange auf sich warten.
Higurashi: When They Cry - GOU
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
