Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 10: Die Fluchtäuschung - Kapitel 2
23 Min.Ab 12
Keiichi wird wieder einmal von Alpträumen geplagt. Auf dem Schulweg erzählt er Rena davon und beide kommen beinahe zu spät zum Unterricht. Dort angekommen, stellen sie fest, dass Rika und Satoko fehlen.
