Die Fluchtäuschung - Kapitel 3Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 11: Die Fluchtäuschung - Kapitel 3
23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Satoko bricht weinend in der Schule zusammen. Im Anschluss behauptet sie aber, dass sie sich damit nur einen Streich erlaubt hat. Ihre Freunde sorgen sich um Satoko. Sie glauben, dass ihr Onkel sie schlecht behandelt, und wollen den Mann mit allen Mitteln stoppen. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin machen sie sich auf den Weg zum Jugendamt.
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Higurashi: When They Cry - GOU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH