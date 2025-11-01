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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Katzentäuschung - Kapitel 2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 15vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 15: Die Katzentäuschung - Kapitel 2

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16

Rika ist seit nunmehr 100 Jahren in ihrem Dorf gefangen und wird nach ihrem Tod immer wieder in das Jahr 1983 zurückgeschickt. Als sogenannte Rückkehrerin kann sie nicht für immer sterben. Sie beschließt also, ihr Schicksal zu ändern, weil sie sich nun endlich an die vergangenen Leben erinnern kann. Sie gibt sich selbst fünf Versuche, um die Morde ein für alle Mal zu stoppen.

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