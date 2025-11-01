Die Katzentäuschung - Kapitel 3Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 16: Die Katzentäuschung - Kapitel 3
23 Min.Ab 16
Als Rika erwacht, wird sie von Satoko gequält. Sie begründet ihre Taten damit, dass Rika den Gott Oyashiro entehrt habe. Im Todeskampf sieht Rika ihr älteres Ich und ihr wird klar, was wirklich zählt.
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AniMoon Publishing GmbH