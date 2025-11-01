Die Katzentäuschung - Kapitel 4Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 17: Die Katzentäuschung - Kapitel 4
23 Min.Ab 12
Als Rika dieses Mal wieder von den Toten zurückkehrt, ist alles anders als zuvor. Sie trifft auf Frau Takano und den Fotografen, aber dieses Mal droht ihr keine Gefahr. Die beiden verschwinden und lassen Rika unbeschadet zurück. Das Mädchen weiß jedoch nicht, ob es dem Frieden trauen kann.
