Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 18: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 1
23 Min.Ab 12
Rika muss sich an viele plötzliche Veränderungen gewöhnen. Ganz Hinamizawa scheint sich gewandelt zu haben. Das Watanagashi-Fest steht an und die Oberhäupter der drei großen Familien des Dorfes versammeln sich, um eine Ankündigung zu machen.
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
© AniMoon Publishing GmbH