Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 2Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 19: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 2
23 Min.Ab 12
Rika gesteht Satoko, dass sie davon träumt, in die Welt hinauszuziehen und ihr Dorf hinter sich zu lassen. Sie will studieren und ein aufregendes Leben führen - mit ihrer besten Freundin an ihrer Seite. Rika möchte endlich erwachsen werden und hofft, dass Satoko dabei an ihrer Seite bleiben wird.
Higurashi: When They Cry - GOU
Genre:Drama, Horror, Mystery, Fantasie
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
