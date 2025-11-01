Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 3Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 20: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 3
23 Min.Ab 12
Während Rika an der St. Lucia Akademie schnell Anschluss findet, tut sich ihre Freundin schwer. Satoko fühlt sich von Rika verlassen und vom Lernstoff überfordert. Auch ihre kleinen Streiche haben plötzlich schwerwiegende Konsequenzen. Dann aber erscheint ein Lichtblick: Mion lädt Satoko und Rika zu einem Klassentreffen nach Hinamizawa ein.
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AniMoon Publishing GmbH