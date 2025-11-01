Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 5Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 22: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 5
23 Min.Ab 16
Wieder und wieder erlebt Satoko den Moment, in dem Rika sie überreden will, gemeinsam auf die St. Lucia Akademie zu gehen. Die Geschichte der Freundinnen endet dabei immer gleich: Satoko fühlt sich von Rika verraten und setzt die Zeit durch ihren Tod zurück. Um das zu ändern, versucht Satoko, Rika von ihrem großen Traum abzubringen - mit allen Mitteln.
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AniMoon Publishing GmbH