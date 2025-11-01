Die Dämonentäuschung - Kapitel 3Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 3: Die Dämonentäuschung - Kapitel 3
23 Min.Ab 12
Zum Ende des Watanagashi-Fests findet das traditionelle Innereientreiben statt, bei dem Wolle einen Fluss hinabgespült wird. Die Menschen danken dabei dem Schutzheiligen Oyashiro und erweisen diesem Respekt - so erklärt Rena ihrem neuen Freund Keiichi den alten Brauch, der bereitwillig mitmacht.
Alle Staffeln im Überblick
Higurashi: When They Cry - GOU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AniMoon Publishing GmbH