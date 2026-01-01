Die Dämonentäuschung - Kapitel 4Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 4: Die Dämonentäuschung - Kapitel 4
23 Min. Ab 16
Die Worte des Kommissars hallen noch immer in Keiichis Ohren wider. Er weiß nun, dass sich Rena in Therapie befindet, weil sie in ihrer alten Schule einen Gewaltausbruch hatte. Keiichi ist daraufhin derart misstrauisch, dass er Abstand zu ihr hält. Dann aber ignoriert er seine Bedenken und lässt Rena doch in sein Haus.
Higurashi: When They Cry - GOU
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
