Folge 6: Die Baumwolltäuschung - Kapitel 2
Nachdem Keiichi Mions Schwester Shion kennengelernt hat, trifft er sich mit ihr in dem Restaurant, in dem sie arbeitet. Das Mädchen berichtet ihm von dem starken Zusammenhalt unter den Dorfbewohnern. Shion erzählt dabei von einem einst geplanten Staudamm, gegen den sie sich erfolgreich zur Wehr gesetzt haben.
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
