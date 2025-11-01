Die Baumwolltäuschung - Kapitel 3Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 7: Die Baumwolltäuschung - Kapitel 3
23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
In einem Lagerhaus stoßen Keiichi, Shion und Frau Takano auf rituelle Gegenstände. Dabei erzählt die Frau den Jugendlichen eine schaurige Geschichte von dem Gott Oyashiro, der einst die Bevölkerung vor Dämonen rettete. Beim jährlichen Watanagashi-Fest soll angeblich noch immer ein menschliches Opfer auserkoren werden, um die Höllenwesen zu beschwichtigen.
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Higurashi: When They Cry - GOU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AniMoon Publishing GmbH