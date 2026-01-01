Die Baumwolltäuschung - Kapitel 4Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 8: Die Baumwolltäuschung - Kapitel 4
23 Min.Ab 12
Rika verschwindet plötzlich aus der Schule - und auch der Dorfvorsteher ist noch immer unauffindbar. Keiichi sorgt sich um Rika. Gemeinsam mit seinen Klassenkameradinnen sucht er nach dem Mädchen. Doch plötzlich verhält sich Mion äußerst merkwürdig. Am Nachmittag trifft sie sich mit Keiichi, um ihm alles zu erklären.
Alle Staffeln im Überblick
Higurashi: When They Cry - GOU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AniMoon Publishing GmbH