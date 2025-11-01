Die Fluchtäuschung - Kapitel 1Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 9: Die Fluchtäuschung - Kapitel 1
23 Min.Ab 12
In der Schule streiten Keiichi und Satoko darüber, wer besser kochen kann. Um das herauszufinden, wollen sie gegeneinander antreten. Keiichi überschätzt sich dabei und setzt beinahe die Küche in Brand. Satoko hingegen rettet das Essen und gewinnt den kleinen Wettstreit. Im Anschluss begraben die beiden das Kriegsbeil.
