Higurashi: When They Cry - SOTSU
1 StaffelAb 16
Die beiden Freundinnen Rika und Satoko versuchen noch immer, ihre persönlichen Ziele zu erreichen: Rika träumt weiterhin davon, dem Dorf den Rücken zu kehren und ein neues Leben in der großen Stadt zu beginnen. Satoko hingegen möchte, dass ihre Freundin an ihrer Seite bleibt und sich nichts verändert. Durch diese Diskrepanz bleiben die Mädchen in einer Zeitschleife gefangen, die immer dann neu startet, wenn eines der beiden stirbt.
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
