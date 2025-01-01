Himmel oder Hölle
Himmel oder Hölle
DIE NEUE QUIZ-GAME-SHOW Auf den ersten Blick scheint die neue Pro Sieben Show ein stinknormales Quiz zu sein: Kandidaten, Fragen, Antworten alles wie gehabt? Nein! Wie der Name schon verrät, wartet auf die mutigen Kandidaten je nach Antwort der Himmel oder die Hölle. Nicht selten müssen sich die Teilnehmer auf eine halbseitige Glatze, frisches, ultrascharfes Wasabi oder Basketball mit Kakteen-Bällen gefasst machen. Stinknormal ist anders finden wir und sind schon äußerst gespannt, welche verrückten Strafen und Belohnungen Moderator Jochen Schropp für uns und seine Kandidaten auf Lager hält. Die Hölle ist in jedem Falle recht formschön nachgeahmt, in dem sich der Studioboden bei falschen Antworten auftut und die reizenden Co-Moderatorin Evelyn Weigert mit schauderhaften Aufgaben wartet. Das Risiko scheint sich zu lohnen, denn gekrönt wird die actionreiche Show mit einem Gewinn von 50.000 Euro. Der Zuschauer wird in Himmel oder Hölle mitgerissen von spannenden Challenges und schmerzhaften Strafen. Die perfekte Mischung aus Quiz und Show ist nicht für Weicheier, so der Moderator Jürgen Schropp. Freunde spannender Show-Unterhaltung und Rätsel-Fans kommen jedenfalls voll auf ihre Kosten, wenn es nun heißt Himmel oder Hölle. Sei bereit, rätsele mit und amüsiere dich köstlich, wenn wieder Himmel oder Hölle Zeit ist. Hol dir die Quiz-Game-Show kostenlos in dein Wohnzimmer! Wenn du noch mehr Lust auf Unterhaltung hast, dann stöbere in unserer Serien-Welt nach deinen Lieblings-Shows und Serien. Unsere besten Serien findest du in den Top100 Serien-Charts und solltest du dich gleich ohne Umwege zu einem tollen Show klicken wollen, dann schau dir jetzt dir jetzt Got To Dance kostenlos und in voller Länge an!