Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
1 StaffelAb 12
Was macht einen Song erfolgreich und wie entsteht ein Tophit? In dieser Reise durch die Welt der Popmusik kommentieren prominente O-Ton-Geber und Experten Musikvideos und fachsimpeln über die größten Hymnen der Musikgeschichte sowie ihre Künstlerinnen und Künstler. Was braucht ein Song, um die Charts zu stürmen? Wie entstehen und funktionieren Welthits? Bei welcher Ballade bekommt man schon nach den ersten Tönen eine Gänsehaut? Und warum waren Girl- und Boybands so erfolgreich?
