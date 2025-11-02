Das Treffen mit den AngehörigenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 16: Das Treffen mit den Angehörigen
62 Min.Ab 6
Beim gemeinsamen Abendessen mit Freunden und Familien der Pärchen werden die Beziehungen unter die Lupe genommen. Cheryl und Andrew nehmen indes am "Beziehungs-Bootcamp" teil.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)