Hochzeit auf den zweiten Blick
"Hochzeit auf den ersten Blick" bekommt ein Spin-Off: Auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen werden in "Hochzeit auf den zweiten Blick" zwölf Singles vom bewährten Expertenteam gematcht. Beim ersten Zusammentreffen folgt die Verlobung vor der traumhaften Kulisse Kretas. Gemeinsam beziehen die Paare das Couple House und lernen sich nach und nach kennen. Wer hat sein Perfect Match gefunden und gibt sich am Ende das Heiratsversprechen?
Die Liebe begegnet dir dort, wo du sie nicht erwartest? Von wegen! In wen oder wann sich ein Mensch verliebt, ist kein Zufall - so die Wissenschaft. Und genau diese Erkenntnis ist Grundlage für das Matching bei "Hochzeit auf den zweiten Blick". Im Spin-off von "Hochzeit auf den ersten Blick" vereint das bewährte Expert:innen-Team zwölf liebeshungrige Singles. Der Unterschied zum Original: Bei "Hochzeit auf den zweiten Blick" begegnen sich die Paare nicht zur Vermählung im Standesamt. Stattdessen startet das erste Treffen für die Singles mit der Verlobung. Danach haben sie Zeit, sich kennenzulernen. Dafür ziehen sie ins Couple House auf der griechischen Insel Kreta. Auf Dates und bei Ausflügen kommen sich die Paare näher und meistern erste Krisen. Im Finale von "Hochzeit auf den zweiten Blick" zeigt sich schließlich, wer in einer feierlichen Hochzeitszeremonie den Bund der Ehe eingehen will.
Große Folgenübersicht: Alles kostenlos live oder online im Stream auf Joyn sehen - so geht's
Seit 18. Juni 2025 kannst du exklusiv auf Joyn zwölf heiratswillige Singles auf der Suche nach der Liebe fürs Leben begleiten. Immer mittwochs gibt es zwei neue Folgen. Auf Joyn PLUS+ kannst du dir sogar immer die beiden nächsten Episoden anschauen.
In SAT.1 kannst du "Hochzeit auf den zweiten Blick" seit 2. Juli 2025 mitverfolgen.
Die Sendetermine der insgesamt 14 Episoden auf Joyn:
- Folgen 1 und 2: Mittwoch, 18. Juni 2025, kostenlos auf Joyn (zusätzlich Folgen 3 und 4 auf Joyn PLUS+)
- Folgen 3 und 4: Mittwoch, 25. Juni 2025, kostenlos auf Joyn (zusätzlich Folgen 5 und 6 auf Joyn PLUS+)
- Folgen 5 und 6: Mittwoch, 2. Juli 2025, kostenlos auf Joyn (zusätzlich Folgen 7 und 8 auf Joyn PLUS+)
- Folgen 7 und 8: Mittwoch, 9. Juli 2025, kostenlos auf Joyn (zusätzlich Folgen 9 und 10 auf Joyn PLUS+)
- Folgen 9 und 10: Mittwoch, 16. Juli 2025, kostenlos auf Joyn (zusätzlich Folgen 11 und 12 auf Joyn PLUS+)
- Folgen 11 und 12: Mittwoch, 23. Juli 2025, kostenlos auf Joyn (zusätzlich Folgen 13 und 14 auf Joyn PLUS+)
- Folgen 13 und 14: Mittwoch, 30. Juli 2025, kostenlos auf Joyn
Das sind die Sendetermine von "Hochzeit auf den zweiten Blick" im Free-TV:
- Folgen 1 und 2: Mittwoch, 2. Juli 2025, ab 23:05 Uhr in SAT.1
- Folgen 3 und 4: Mittwoch, 9. Juli 2025, ab 23:00 Uhr in SAT.1
- Folgen 5 und 6: Mittwoch, 16. Juli 2025, ab 22:55 Uhr in SAT.1
- Folgen 7 und 8: Mittwoch, 23. Juli 2025, ab 22:55 Uhr in SAT.1
- Folgen 9 und 10: Mittwoch, 30. Juli 2025, ab 22:55 Uhr in SAT.1
- Folgen 11 und 12: Mittwoch, 6. August 2025, ab 23:00 Uhr in SAT.1
- Folgen 13 und 14: Mittwoch, 13. August 2025, ab 23:00 Uhr in SAT.1
Wer nimmt an "Hochzeit auf den zweiten Blick" 2025 teil? Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen
Nicht jede:r traut sich, einen Menschen zu heiraten, den er gerade erst kennengelernt hat. Diese sechs Single-Frauen und sechs Single-Männer sind mutig genug, das Liebes-Experiment zu wagen:
- Larissa, 28, aus Villingen-Schwenningen, Industrie-Kauffrau
- Lisa G., 30, aus Berlin, Recruiterin
- Lisa H., 23, aus St. Pölten, Pflege-Assistentin
- Maureen, 29, aus Kirchhundem, Serviceleiterin
- Sarah, 31, aus der Nähe von Mannheim, Krankenschwester
- Sophia, 26, aus Straubing, Video-Redakteurin
- Christopher, 36, aus Bottrop, Lagerist
- Dennis, 27, aus der Nähe von Basel, Betreuer für die Kinder- und Jugendhilfe
- Oli, 31, aus Düsseldorf, Einzelhandels-Kaufmann
- Sascha, 32, aus Lörrach, Augenoptiker
- Simon, 37, aus Schenefeld, Servicetechniker
- Torge, 23, aus der Nähe von Göttingen, Optiker
Diese Paare feiern bei "Hochzeit auf den zweiten Blick" ihre Verlobung:
- Larissa und Dennis
- Lisa G. und Oli
- Lisa H. und Christopher
- Maureen und Torge
- Sarah und Simon
- Sophia und Sascha
Bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick": Das sind die Expert:innen
Sie sind das Dream-Team, wenn es darum geht, Menschen erfolgreich zu verkuppeln: Das Expert:innen-Team aus "Hochzeit auf den ersten Blick" führt die Singles auch bei "Hochzeit auf den zweiten Blick" basierend auf wissenschaftlichen Studien und genauen Analysen zusammen. Diese Liebes-Profis begleiten die Teilnehmer:innen bis zur möglichen Trauung:
- Dr. Sandra Köhldorfer, Psychoanalytikerin und Psychotherapie-Wissenschaftlerin
- Beate Quinn, Paar- und Sexual-Therapeutin
- Markus Ernst, Diplom-Psychologe