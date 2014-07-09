Holzfäller extrem
Folge vom 09.07.2014: Dem Druck widerstehen
44 Min.Folge vom 09.07.2014Ab 6
Auf den schneebedeckten Pisten in den Wäldern rund um Millinocket herrscht Hochbetrieb. Ein voll beladener Truck nach dem anderen rauscht in Richtung Sägewerk. Denn bis zum Frühling, wenn sich große Teile des US-Bundesstaates Maine wieder in eine unzugängliche Sumpflandschaft verwandeln, müssen die Holzfäller so viele Baumstämme wie möglich aus dem Wald schaffen. Für Danny Pelletier und seine Brüder ist dies die wichtigste Zeit des Jahres, deshalb treiben sie die Mitarbeiter ihres Familienunternehmens im Nordosten der USA zu Höchstleistungen an.
