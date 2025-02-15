Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

Die Tyrannei der Geheimnisse

Die Tyrannei der Geheimnisse

Folge 3: Die Tyrannei der Geheimnisse

47 Min.Ab 12

Carrie ist nun CIA-Chefin in Islamabad, doch ihr Start ist holprig, denn in der US-Botschaft gibt es eine Ausgangssperre. Außerdem weiß Carrie noch nicht, welchen ihrer Kollegen sie trauen kann. Dennoch setzt sie alles in Bewegung, um die Umstände von Sandys Tod aufzuklären. Außerdem nimmt sie mithilfe von Fara Kontakt zu Aayan auf, dem einzigen Überlebenden des Raketenangriffs. Peter ist indes immer noch in den USA und weigert sich, seinen Dienst wieder anzutreten.

