Homeland
Folge 3: Die Tyrannei der Geheimnisse
47 Min.Ab 12
Carrie ist nun CIA-Chefin in Islamabad, doch ihr Start ist holprig, denn in der US-Botschaft gibt es eine Ausgangssperre. Außerdem weiß Carrie noch nicht, welchen ihrer Kollegen sie trauen kann. Dennoch setzt sie alles in Bewegung, um die Umstände von Sandys Tod aufzuklären. Außerdem nimmt sie mithilfe von Fara Kontakt zu Aayan auf, dem einzigen Überlebenden des Raketenangriffs. Peter ist indes immer noch in den USA und weigert sich, seinen Dienst wieder anzutreten.
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
