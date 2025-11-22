Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

sixxStaffel 5Folge 8vom 22.11.2025
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

39 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6

Michael und Ashley haben bereits viele riskante Renovierungen in Angriff genommen. Einige Projekte waren ein Wagnis, da die Lage eines Hauses nicht ideal war - oder weil sie letztendlich deutlich mehr Geld investieren mussten, als sie ursprünglich dachten. Dabei sind unentdeckte Schäden am Fundament, Termitenbefall oder Brandschäden oft noch die geringsten Übel. Doch am Ende gelingt es den beiden trotzdem, aus Bruchbuden Traumhäuser zu schaffen.

