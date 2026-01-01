Hotel 13
2 StaffelnAb 6
Hotel 13
Sechs völlig unterschiedliche Teenager treffen im charmanten Hotel 13, einem wunderschönen Jugendstilhaus am Meer, aufeinander. Tom und Anna haben sich für einen Ferienjob im Hotel beworben, Flo ist Lehrling in der Küche, Victoria eine verwöhnte Hotelgästin, und Jack der Sohn des Besitzers. Komplett wird die Truppe, als Annas Freundin Liv dazustößt. Doch Tom hat noch einen ganz eigenen Grund für seinen Ferienjob: Er hat eine geheimnisvolle Nachricht erhalten und soll Zimmer 13 finden – nur gibt es das laut Hotellisten überhaupt nicht! Die Suche nach dem mysteriösen Zimmer wird zu einem spannenden Abenteuer voller Freundschaft, Spaß und erster Liebe.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6