Hotel-Makeover im Paradies
1 StaffelAb 0
Für ihren Traum vom eigenen Boutiquehotel in Costa Rica setzen Steph und Luke alles auf eine Karte. Sie lassen ihr Leben in den USA hinter sich und ziehen mit ihren zwei kleinen Töchtern ins Paradies – doch das hat seinen Preis: Feucht-heißes Klima, Baumängel, knappe Budgets und Zeitdruck stellen das Projekt immer wieder infrage. Während sie um Investoren und Fertigstellung kämpfen, planen Steph und Luke parallel ihre eigene Hochzeit, die sie barfuß am Strand feiern wollen. Zwischen Familienleben, Baustellenchaos und großen Emotionen zeigt die Serie, wie dünn die Grenze zwischen Traum und Scheitern ist, wenn man alles riskiert.
Genre:Heimwerken
