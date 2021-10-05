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How Fake Is Your Love?

Wer überzeugt mit seiner Lovestory?

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 05.10.2021
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How Fake Is Your Love?

Folge 5: Wer überzeugt mit seiner Lovestory?

88 Min.Folge vom 05.10.2021Ab 12

Wahre Liebe? Oder die perfekte Liebeslüge! Um zu beweisen, dass sie das "Perfect Couple" sind, ziehen acht Paare gemeinsam in eine stylische Finca auf Mallorca. Dort winkt nicht nur der Titel, sondern auch ein Jackpot. Doch Vorsicht, Täuschungsgefahr! Nicht bei allen Teilnehmer:innen ist die gezeigte Liebe echt. Fake Couples mischen sich unter die echten Paare, um sie und die Zuschauer:innen mit einer erfundenen Lovestory hinters Licht zu führen. Werden die Fakes enttarnt?

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