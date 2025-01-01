Hugo das Dschungeltier
1 Staffel
1 Staffel
Hugo das Dschungeltier
Ob Yeti und Loch Ness bloß Fantasiegestalten sind - wer kann das schon beantworten. Von Hugo dagegen wissen wir, dass es ihn wirklich gibt. Jahrelang trieb das niedliche Kuscheltier seinen Schabernack im Dickicht des Dschungels. Die süße Mischung aus Affe und Eichhörnchen faulenzte am liebsten mit vollem Magen gemütlich herum und spielte mit seinen Freunden. Doch dann, eines Tages, trat Hugo ans Licht der Öffentlichkeit und wurde in einen Großstadtzoo gesteckt. Und nun kämpft er sich mit der Füchsin Rita, seiner besten Freundin, durch die Menschenwelt ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Drama