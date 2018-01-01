Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Hundetrainer Graeme Hall ist zur Stelle, wenn der geliebte Vierbeiner außer Kontrolle gerät. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung findet er für jeden Hund die richtigen Behandlungsmethoden.
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Avalon Distribution Limited, Bildrechte: Avalon Factual Ltd (2018)