Ice Airport Alaska
Die Doku-Reihe fängt das geschäftige Treiben am Ted-Stevens-Flughafen in Anchorage, Alaska, ein. Aufgrund seiner geographischen Lage und den eiskalten Temperaturen gibt es an diesem Ort besonders viele Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Möglich machen dies engagierte Mitarbeiter - von der Reinigungsmannschaft über die Elektriker und Mechaniker bis zu den Fluglotsen.
Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Off the Fence BV
Enthält Produktplatzierungen