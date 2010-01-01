Im Reich der Tiefe
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Im Reich der Tiefe
Adventure Ocean Quest vereinigt atemberaubende und emotional mitreißende Tier- und Naturaufnahmen, spannendes Abenteuer sowie wissenschaftlich fundierte Einblicke: ein TV-Abenteuer, das es so noch nicht gab. Jeder Teil widmet sich unterschiedlichen Schwerpunkten an verschiedenen Drehorten, wie z. B.: - der faszinierenden Artenvielfalt in den Naturschutzgebieten des Mittelmeeres, wo der Mensch einst zerstörte Lebensräume heute wieder neu erschafft. - den noch nie zuvor dokumentierten großen Hammerhaien, den Buckelwalen sowie dem vielfältigen Leben an den Küsten Französisch Polynesiens. - den großen weißen Haien (Begegnungen im offenen Wasser ohne Schutzkäfig) vor der mexikanischen Isla Guadalupe.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises