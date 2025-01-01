Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Der erste Tag

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Der erste Tag

Der erste TagJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 1: Der erste Tag

49 Min.Ab 12

Dr. Niklas Ahrend gerät an seinem ersten Arbeitstag im Johannes-Thal-Klinikum unter Druck. Sein Mentor Dr. Loosen erleidet einen Herzinfarkt und Niklas muss notoperieren. Der Eingriff gelingt, doch Loosen schwebt weiterhin in Lebensgefahr und wird ins künstliche Koma versetzt. Niklas steht nun vor der nächsten Herausforderung, denn er soll spontan Loosens Aufgaben übernehmen und fünf Assistenzärzte betreuen ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen