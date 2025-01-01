In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 1: Der erste Tag
49 Min.Ab 12
Dr. Niklas Ahrend gerät an seinem ersten Arbeitstag im Johannes-Thal-Klinikum unter Druck. Sein Mentor Dr. Loosen erleidet einen Herzinfarkt und Niklas muss notoperieren. Der Eingriff gelingt, doch Loosen schwebt weiterhin in Lebensgefahr und wird ins künstliche Koma versetzt. Niklas steht nun vor der nächsten Herausforderung, denn er soll spontan Loosens Aufgaben übernehmen und fünf Assistenzärzte betreuen ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH