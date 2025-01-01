In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 11: In letzter Sekunde
49 Min.Ab 6
Julia Berger führt unter der Aufsicht von Dr. Niklas Ahrend ihre erste Herz-OP durch. Der Eingriff ist ein Erfolg und rettet dem Patienten Martin Michelis das Leben. Leider ist dem schwerkranken Mann damit nicht langfristig geholfen. Martin benötigt dringend ein Spenderherz, doch die Aussichten dafür sind schlecht.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH