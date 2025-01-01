Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 11
Folge 11: In letzter Sekunde

49 Min.
Ab 6

Julia Berger führt unter der Aufsicht von Dr. Niklas Ahrend ihre erste Herz-OP durch. Der Eingriff ist ein Erfolg und rettet dem Patienten Martin Michelis das Leben. Leider ist dem schwerkranken Mann damit nicht langfristig geholfen. Martin benötigt dringend ein Spenderherz, doch die Aussichten dafür sind schlecht.

